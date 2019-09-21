Меган Фокс объяснила любовь своего сына к платьям

«Я отправила его в действительно хипповую школу, но даже здесь есть мальчики, которые говорят, что парни не носят платья», — приводит издание слова известной актрисы.

Фокс также добавила, что учит Ноа быть уверенным в себе, а также не обращать внимания на чужое мнение.

30 августа сообщалось, что американская 25-летняя трансгендерная модель Тедди Квинливан стала лицом рекламной кампании Summer Look от модного дома Chanel. А 17 сентября стало известно, что модель попала на обложку журнала Paper. Квинливан сфотографировали в образе британской королевы Елизаветы II, который дополнили несколько корги.

Снимки с фотосессии для модного издания были опубликованы в официальном аккаунте Paper Magazine в Instagram. Также снимком обложки издания поделилась со своими подписчиками и сама Квинливан. Она тоже опубликовала снимки в своем аккаунте в соцсети.