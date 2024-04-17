17 апреля 2024, 14:09
Медведева заявила, что лучше всех устроилась после завершения карьеры
Фигуристка Медведева заявила, что устроилась лучше всех после ухода из спорта
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что устроилась лучше всех остальных спортсменок после ухода из профессии. Об этом она сообщила порталу «Спорт-Экспресс».
«Я — лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры? Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства — наверное. Совет всем, кто заканчивает, — найти хорошего менеджера», — поделилась Медведева.
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По ее словам, нужно преодолеть небольшой страх, чтобы добиться успеха в карьере в массмедиа.
На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Медведева завоевала серебряные медали как в индивидуальном, так и командном зачете, уступив золото своей соотечественнице Алине Загитовой. Она также получила две золотые медали — на чемпионатах мира и Европы. Последний раз Медведева принимала участие в соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.
Теперь Медведева активно участвует в ледовых шоу и ведет собственный проект на YouTube.
Недавно фигуристка со скандалом покинула шоу Ольги Бузовой на ТНТ. Мотивы ее поступка ведущие связали с неготовностью к провокационным вопросам.
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