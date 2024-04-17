Знаменитости 17 апреля 2024, 14:09 Медведева заявила, что лучше всех устроилась после завершения карьеры Фигуристка Медведева заявила, что устроилась лучше всех после ухода из спорта РИА «Новости»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что устроилась лучше всех остальных спортсменок после ухода из профессии. Об этом она сообщила порталу «Спорт-Экспресс».

«Я — лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры? Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства — наверное. Совет всем, кто заканчивает, — найти хорошего менеджера», — поделилась Медведева.

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По ее словам, нужно преодолеть небольшой страх, чтобы добиться успеха в карьере в массмедиа.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Медведева завоевала серебряные медали как в индивидуальном, так и командном зачете, уступив золото своей соотечественнице Алине Загитовой. Она также получила две золотые медали — на чемпионатах мира и Европы. Последний раз Медведева принимала участие в соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.

Теперь Медведева активно участвует в ледовых шоу и ведет собственный проект на YouTube.

Недавно фигуристка со скандалом покинула шоу Ольги Бузовой на ТНТ. Мотивы ее поступка ведущие связали с неготовностью к провокационным вопросам.