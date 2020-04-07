Медведева отреагировала на разговоры о смене гражданства

Судя по недавним видео Медведевой из другой страны, ее подписчик предположил, что девушка, видимо, покинула Россию навсегда. Он написал на ее странице в Instagram: «Ты хочешь поменять гражданство?! Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед…»

Спортсменка не стала медлить с ответом и прокомментировала сообщение коротко — тремя эмодзи facepalm, изображающими лицо, прикрытое рукой.

В ответ на сообщение фигуристки посыпались десятки комментариев в поддержку девушки и просьбами «не обращать внимания на неадекватов».

Российская спортсменка Евгения Медведева c 2018 года живет и тренируется в Торонто. Недавно она переехала в Японию для того, чтобы готовиться к шоу Prism on Ice.

«С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо!» — сообщила она тогда на своей странице в Instagram.

Ранее она рассказала подписчикам, как проводит время в Торонто во время коронавируса.