Сын Никаса Сафронова вызвал медиков в Африке из-за ожогов

Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин обратился за врачебной помощью во время своего отдыха в Африке.

По словам музыканта, он сильно обгорел на солнце, несмотря на то, что пользовался солнцезащитным кремом с самым высоким SPF.

«И теперь у меня ожоги. Вызвал врача. Вся кожа с лица слезает. Потом еще говорят — морда треснула от обжорства. Нет, друзья, это все от солнца», — рассказал Лука подписчикам в своем профиле в Instagram.

В ноябре сообщалось, что Лука Сафронов-Затравкин застрял в туалете самолета во время возвращения в Москву после концерта в Казани.