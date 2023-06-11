Знаменитости 11 июня 2023, 12:01 Медики заявили о тяжелом состоянии Стаса Пьехи РИА «Новости»: в Боткинской больнице указали на тяжелое состояние Стаса Пьехи РИА «Новости»

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В Боткинской больнице Москвы заявили, что состояние поступившего к ним певца Стаса Пьехи тяжелое. Об этом сообщило РИА «Новости». PR-менеджер артиста Роман Петрухин ранее опроверг его госпитализацию.

«Состояние тяжелое», — подчеркнул собеседник агентства.

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Певец, добавил он, дышит самостоятельно.

Представитель Пьехи в беседе с «360» заявил, что с артистом якобы все в порядке. По его словам, у певца впереди три съемочных дня.

Сам Пьеха в соцсетях отмечал, что плохо себя почувствовал и обратился к врачам. Он призвал подписчиков более бережно относиться к собственному здоровью и признался, что «испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность».

На скорой артиста увезли в Боткинскую больницу со стенокардией, писал Telegram-канал «112». А Пьеха показал фото из медицинского кабинета. На снимке видно, что к телу артиста прикрепили датчики.