11 июня 2023, 12:01
Медики заявили о тяжелом состоянии Стаса Пьехи
РИА «Новости»: в Боткинской больнице указали на тяжелое состояние Стаса Пьехи
В Боткинской больнице Москвы заявили, что состояние поступившего к ним певца Стаса Пьехи тяжелое. Об этом сообщило РИА «Новости». PR-менеджер артиста Роман Петрухин ранее опроверг его госпитализацию.
«Состояние тяжелое», — подчеркнул собеседник агентства.
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Певец, добавил он, дышит самостоятельно.
Представитель Пьехи в беседе с «360» заявил, что с артистом якобы все в порядке. По его словам, у певца впереди три съемочных дня.
Сам Пьеха в соцсетях отмечал, что плохо себя почувствовал и обратился к врачам. Он призвал подписчиков более бережно относиться к собственному здоровью и признался, что «испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность».
На скорой артиста увезли в Боткинскую больницу со стенокардией, писал Telegram-канал «112». А Пьеха показал фото из медицинского кабинета. На снимке видно, что к телу артиста прикрепили датчики.
Музыка
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