Медики сообщили об ухудшении состояния актрисы Кондулайнен

Уточняется, что артистке стало плохо, когда она праздновала свой 62-й день рождения в столичном ресторане «Времена года» 24 июля. Официанты вызвали ей скорую помощь.

«Ее госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился», — пояснили журналисты.

Врачи диагностировали у женщины нарушение кровообращения в мозге и повреждение сосудов. В настоящий момент ее речь нарушена. Положительной динамики не наблюдается.

Кондулайнен получила звание заслуженной артистки России в 2002 году. Она известна благодаря ролям в сериалах «Интерны» и «Зверобой». Помимо прочего, актриса снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «8 первых свиданий», «Сто дней до приказа» и «Даун Хаус».