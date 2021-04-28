Медики рассказали о состоянии Светланы Светличной

Актриса Светлана Светличная по-прежнему находится в отделении неврологии больницы имени Юдина. Врачи оценивают ее состояние как среднее, сообщило РИА «Новости». Вероятно, пока о выписке артистки речь не идет.

«Состояние средней тяжести, находится в отделении неврологии», — заявил сотрудник больницы.

О том, что Светличная должна выписаться домой, ранее заявил ее сын Алексей Ивашов. По его словам, это должно было произойти еще 27 апреля. Он опроверг сообщения о том, что у актрисы произошел инсульт. По его словам, не было у нее и травмы головы. Ивашов подчеркнул, что его мать нигде не падала.

Причиной госпитализации называют проблемы с давлением. Ее доставили в больницу, стабилизировали состояние, но из-за солидного возраста, в мае актрисе исполнится 81 год, решили на некоторое время оставить под наблюдением. Сама артистка пока не давала никаких комментариев по поводу состояния своего здоровья.