Медики оценивают состояние Елены Прокловой как средней тяжести. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник. Накануне актриса была госпитализирована с инсультом в одну из московских клиник.

«Проклова находится в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник телеканала.

При этом источник заявил, что не знает о ее госпитализации.

Ранее стало известно о том, что актриса Елена Проклова перенесла инсульт. Сообщалось, что актриса жаловалась на повышенное давление и головокружение. Врачи направили ее на МРТ головного мозга: обследование показало, что у Прокловой случился инсульт. По имеющимся данным, ее перевели в реанимацию.

Елена Проклова — заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Москве 2 сентября 1953 года. Первую роль в кино сыграла в возрасте 12 лет в фильме режиссера Александра Митты «Звонят, откройте дверь». Также известна по фильмам «Мимино», «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Единственная…», «Желтый карлик» и другим.

Ранее Елена Проклова призналась, что ее пенсия составляет 18 тысяч рублей. Актриса считает, что получает обычную пенсию, несмотря на всю свою фильмографию. Она дала понять, что денег ей не хватает, но главное для нее, чтобы было здоровье.