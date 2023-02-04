Знаменитости 04 февраля 2023, 11:35 Медики назвали состояние Бориса Щербакова среднетяжелым В Боткинской больнице заявили, что актер Щербаков остался в состоянии средней тяжести РИА «Новости»

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Российский актер театра и кино Борис Щербаков пребывает в состоянии средней тяжести после того, как его положили в больницу с осложненным ОРВИ. Об этом РИА «Новости» сообщили в Боткинской больнице.

«Сознание у Щербакова ясное, но он находится в состоянии средней тяжести», — уточнили медики.

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О проблемах народного артиста России со здоровьем стало известно 1 февраля. Щербаков утром собирался выехать из Москвы в Санкт-Петербург для участия в постановке «Свободные люди», но почувствовал себя плохо.

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Сын актера Василий рассказывал «360», что у его отца обнаружили признаки ОРВИ, инфекция дала осложнение по части кардиологии. Позже 73-летнего Щербакова перевели из реанимации в стационарное отделение.

Щербаков известен большому кругу зрителей благодаря запоминающимся ролям в фильмах и сериалах «Солдаты», «Сыщики», «Тихий дон», «Валентин и Валентина», «Гостья из будущего».

В 1994 году он получил звание народного артиста России.