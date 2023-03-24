Знаменитости 24 марта 2023, 16:32 Медики диагностировали у Костомарова проблемы с печенью — СМИ «112»: большое количество лекарств вызвало у фигуриста Костомарова проблемы с печенью Соцсети

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У находящегося в больнице олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выявили проблемы с печенью, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, осложнения возникли из-за приема слишком большого количества препаратов.

Источники «112» отметили, что на состояние печени повлиял прием сильнодействующих препаратов. Издание добавило, что фигурист перенес очередную операцию — ему полностью ампутировали пальцы на левой руке.

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Это пришлось сделать из-за того, что кисть начала чернеть, что говорило о начавшемся процессе гангрены. Несмотря на хирургические вмешательства, спортсмена отключили от аппарата ИВЛ, пациент уже может дышать самостоятельно. Костомарову дают много обезболивающих, отчего он часто спит. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. По информации источников, фигурист находится «на грани» в моральном плане.

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Психотерапевт Елена Малахова рассказала «360», что восстановление Романа Костомарова будет зависеть от внутреннего ресурса спортсмена. Она предположила, что спортсмен справится с ситуацией.