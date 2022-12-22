Знаменитости 22 декабря 2022, 14:45 Медики больницы Сан-Паулу сообщили об ухудшении самочувствия Пеле

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Медицинские работники больницы Сан-Паулу сообщили журналистам об ухудшении состояния легендарного бразильского футболиста Пеле. Об этом написало РИА ФАН.

Звезда футбола находится в медучреждение для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки. У Пеле также были выявлены сердечная и почечная недостаточность.

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Бывшему спортсмену сейчас требуется постоянное наблюдение врачей.

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