«Медаль себе на грудь не будем вешать». Вован и Лексус раскрыли секрет своего успеха

Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали «360», как к ним пришла известность и какую цель они ставили, разыгрывая мировых политиков.

Изначально молодые люди работали в одиночку, анонимно, никто не стремился к популярности. Но в конце 2000-х годов случилось несколько «звездных историй», которые не остались незамеченными.

«Такой момент пришел, когда надо было или останавливаться, или переходить на новую ступень. Соответственно, был уже какой-то бэкграунд <…>. Наверное, 2014 год стал таким переломным, когда пошли вот эти все события на Украине, Крым — и, конечно, что нам было интересно, мы спроецировали в нашей деятельности», — признались пранкеры.

В этот период началось сотрудничество Вована и Лексуса, которые до этого общались только виртуально. Общие интересы сблизили, они решили применить свои навыки в политической повестке, которая на тот момент была очень актуальна.

«И поскольку у нас были какие-то навыки, <…> мы посчитали, что можем быть полезны и интересны именно в этом направлении», — рассказали собеседники.

К популярности, по словам пранкеров, они никогда особо не стремились, и в этом отчасти секрет успеха.

«Президент США назвал нас талантливыми пранкерами. <…> Мы же медаль себе на грудь не будем вешать из-за этого. Мало ли, кто что сказал», — поделились Вован и Лексус.

Пранкеры признались, что стали разыгрывать западных политиков, чтобы показать истинное лицо чиновников. Подобный контент призван заставить задуматься, сделать какие-то выводы. Излишняя популярность в таком деле даже мешает, ведь интересы у Вована и Лексуса более глобальные, нежели попсовая известность.