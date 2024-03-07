07 марта 2024, 04:57
«Мечтала еще в юности». Буланова впервые рассказала, как живет с молодым супругом
Буланова назвала молодого мужа Руднева заботливым и сильным мужчиной
Певица Татьяна Буланова раскрыла подробности своей личной жизни с молодым супругом бизнесменом Валерием Рудневым, который младшее ее на 19 лет. О семейных отношениях артистка рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
«Разница в возрасте не имеет никакого значения. Мы еще раз это доказали. Валерий — замечательный. Он настоящий мужчина, очень заботливый, умный и сильный. Именно о таком супруге я мечтала еще в юности», — призналась вокалистка.
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По словам исполнительницы, новый муж уважает ее сыновей от других браков. Дети тоже хорошо относятся к избраннику мамы. При этом звезда спокойно реагирует на комментарии поклонников, которые осуждают ее выбор. Она была готова к такому повороту и воспринимает критику как обратную сторону популярности.
Еще летом прошлого года Буланова вышла замуж в третий раз. Свадьба пары прошла в Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. На мероприятие позвали только небольшой круг близких и родных. Позже артистка намекнула, что хочет взять фамилию мужа.
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