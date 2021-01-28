«Мечет молнии»: Ефремов в тюрьме устроился работать в пошивочный цех

Ефремов, по словам источника, с юмором относится к своей работе в пошивочном цеху колонии. Артист в шутку сравнивает себя с Зевсом, потому что тоже мечет молнии, только в одежду. Помимо шитья, за решеткой актер много времени уделяет чтению.

«В колонии он стал читать еще больше», — сообщил источник издания.

Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП в Москве. В июне 2020 года актер, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lаdа, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. Пресненский суд Москвы после обжалования приговора сократил срок лишения свободы артиста до семи с половиной лет.

Адвоката Эльмана Пашаева ранее вызвали на допрос по делу о ложных показаниях свидетелей, заявлявших, что Ефремова якобы не было за рулем машины при аварии.