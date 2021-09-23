Мазепин поделился ожиданиями от этапа Гран-при «Формулы-1»

Гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин в разговоре с NEWS.ru рассказал о своих ожиданиях от этапа Гран-при в Сочи. Он состоится 26 сентября.

22-летний гонщик рассказал, что уверен в своем успехе.

«Я хорошо готов, для российских болельщиков это очень значимое событие. На первый этап в 2015 году я приехал сюда в роли начинающего гонщика, выступал в „Формуле-Рено“, тогда сотрудничал с Williams. И с тех пор я был здесь каждый год, знаю трассу отлично, даже в какую сторону ветер будет дуть на главной прямой, а это важно», — сказал Мазепин.

Он добавил, что бороться за подиум будут Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо.