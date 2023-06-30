Знаменитости 30 июня 2023, 14:00 Mayot обиделся на фанатку и сбежал с концерта в Нижнем Новгороде Рэпер Mayot остановил концерт в Нижнем Новгороде из-за неприличного жеста фанатки Соцсети

Читать 360tv в

В Нижнем Новгороде сорвали рэп-концерт. Музыкант Mayot (Артем Никитин) ушел со сцены после того как одна из зрительниц показала ему средний палец. В Telegram-канале объединения Melon Music & Company он оправдался и рассказал о нападках на других выступающих.

Концерт прошел 25 июня в клубе Milo. Зрители пожаловались в соцсетях, что концерт задержали на 3,5 часа, а Mayot вышел на сцену всего на 20-25 минут, обиделся и остановил выступление.

Реклама

«Я просто ушел сегодня со сцены, когда увидел, что девочка показала fuck. <…> Я в любой момент могу прекратить концерт, если люди не хотят меня видеть», — сказал он.

Музыкант заявил, что концерт проходил в формате clubshow — выступления разных артистов на вечеринке продолжительностью по 20-30 минут. Он подтвердил, что выход задержали, но назвал другое время — 40 минут. По словам Mayot, его коллегам на том выступлении тоже досталось. Первого диджея осыпали проклятиями, исполнителя TonySouljah закидали ботинками.

Суд в Санкт-Петербурге запретил некоторые песни другого рэп-исполнителя, Scally Milano (Даниила Слонова). Экспертиза нашла в них пропаганду наркотиков.