Матвиенко вспомнил, как хотел разогнать «Иванушек»

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Матвиенко рассказал, что коллектив в начале карьеры никого не интересовал и приносил дохода, даже после выхода хитов «Тучи» и «Вселенная».

«Были написаны такие песни, как „Тучи“, „Вселенная“, но дело все-таки не шло. Я уже хотел объявить ребятам, что группа закрывается. Содержать их было для меня дорого», — рассказал Матвиенко.

Затем, по его словам, они решили попробовать снять клип на песню «Тучи». Матвиенко признался, что на этом настоял продюсер Александр Шульгин. Его лично эта идея не впечатляла из-за отсутствии достаточного количества средств. Однако ему пришлось сдаться после слов Шульгина о том, какая «композиция воздушная, романтическая».

Этот клип спас ситуацию. После него музыканты группы проснулись знаменитыми и богатыми, сообщила Teleprogramma.pro.