Матвиенко переживает о здоровье Рыжего из «Иванушек International»

Матвиенко вспомнил, как пытался спасти от зависимости покойного солиста группы Игоря Яковлева. Он не хочет, чтобы такая же ситуация повторялась и с Андреем.

Продюсер старается сдержать солистов штрафами, написала «Газета.ru».

«Ну как можно остановить Рыжего штрафами? Он тоже себя медленно убивает. Я прямо об этом говорю, потому что мне больно видеть, что происходит», — заявил Матвиенко.