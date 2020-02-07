07 февраля 2020, 13:22
Матвиенко переживает о здоровье Рыжего из «Иванушек International»
Игорь Матвиенко, композитор и продюсер группы «Иванушки International» сообщил, что беспокоится за солиста Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».
Матвиенко вспомнил, как пытался спасти от зависимости покойного солиста группы Игоря Яковлева. Он не хочет, чтобы такая же ситуация повторялась и с Андреем.
Продюсер старается сдержать солистов штрафами, написала «Газета.ru».
«Ну как можно остановить Рыжего штрафами? Он тоже себя медленно убивает. Я прямо об этом говорю, потому что мне больно видеть, что происходит», — заявил Матвиенко.