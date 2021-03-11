Матвиенко напишет гимн ФСО

Композитор группы «Любэ» Игорь Матвиенко заявил, что напишет гимн для Федеральной службы охраны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вместе с ним над композицией работает Александр Шаганов — он создает текст.

«Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова — Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей», — рассказал Матвиенко.

Он уточнил, что для ничего честь — сочинять гимн для людей, которые выполняют трудную работу.

Ранее певица Валерия вошла в топ самых настоящих женщин России по итогам опроса ВЦИОМ. Поэтому она перечислила личные качества, которые делают из нее настоящую женщину.

Музыкальной исполнительнице было приятно увидеть свое имя в списке. Она считает ключевыми качествами настоящей женщины семейность, материнство и верность.

«Что делает меня в глазах миллионов людей настоящей женщиной? Наверное, прежде всего, то, что я человек семейный; тот факт, что я являюсь многодетной матерью; что я — человек верный; я стараюсь вести правильный образ жизни. Я верующий человек», — сказала артистка.

По ее мнению, такие базовые вещи влияют на выбор людей.