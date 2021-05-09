Матвиенко и блогеры перепели песню группы «Любэ» ко Дню Победы

Игорь Матвиенко вместе с популярными блогерами специально ко Дню Победы выпустил ремейк песни «За тебя, Родина-мать», которую исполняла группа «Любэ». Клип на композицию в новой версии с участием ряда молодых исполнителей выложили на YouTube.

В записи песни и съемках видео приняли участие певец Анатолий Цой, модель Ника Вайпер, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, а также блогеры Рома Рам, Кирилл Фокино-Созонов, STAZZY, Lil’mally, Максим Угумнов, Настя Витонова и Аркадий Меклер.

Оригинальная композиция «За тебя, Родина-мать» вышла на одноименном альбоме «Любэ», выпущенном в 2015 году. Музыку и слова к песне написал Игорь Матвиенко. Песня была записана специально к Олимпиаде-2014 в Сочи.

Композитор рассказал, что с предложением записать ремейк к нему обратились сами блогеры. Матвиенко понравилась эта идея и они записали кавер за две недели. Он признался, что его поразило, с каким чувством патриотизма молодежь пела эту песню.

В 2018 году Матвиенко вместе с группой «Фабрика» сняли клип специально к 8 Марта.