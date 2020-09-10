Матвиенко: Белоусов имел бы тот же бешеный успех и в 2020 году

Секрет успеха исполнителя был в его прекрасном голосе, но еще и в сногсшибательном шарме, считает он.

«Большую роль [в его популярности] сыграло его невероятное обаяние», — сказал Матвиенко.

В 2020 году успех Белоусова был бы точно таким же, как и у других музыкантов его возраста.

«Сейчас бы его слушали, например, как Диму Маликова или Володю Преснякова», — отметил продюсер.

Евгений Белоусов мог бы отпраздновать 10 сентября свое 56-летие. Серьезные проблемы со здоровьем у него начались из-за злоупотребления алкоголем, на фоне чего развился острый панкреатит. Певец умер в 32 года вследствие геморрагического инсульта. Исполнитель известен благодаря хитам «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси», «Девчонка-девчоночка», «Алешка». К Матвиенко Белоусов перешел работать в конце 1991 года.