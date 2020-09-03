Матвейчук и Глазкова сыграли тайную свадьбу в Швейцарии

Артист долгое время скрывал от поклонников, что узаконил с ней отношения. Как выяснили СМИ, Матвейчук успел жениться еще до начала карантина. В свадебное путешествие пара поехала в Швейцарию.

Оказалось, что Глазкова была беременна, и всю поездку ее мучил токсикоз.

«Столько хотелось посмотреть еще, эх! Но надеюсь, мы еще вернемся. Может даже полным составом, но попозже», — написала Глазкова.