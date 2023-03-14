Эксклюзив 14 марта 2023, 04:27 «Матерились жутко». Блогер Вадим Спириденков рассказал о первом опыте съемок Блогер Вадим Спириденков: начинал с кривляний, а потом перешел на юмор Телеканал «360»

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Бытует мнение, что блогеры — это люди, которые зарабатывают деньги из воздуха. Но, не у каждого, кто взял в руки камеру, получается привлечь внимание зрителей. Популярный блогер Вадим Спириденков рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик, как ему удалось добиться успеха в Сети. Начинал он с обычных кривляний на камеру, но сумел дойти до роликов, наполненных жизненным юмором.

По диплому тиктокер, аудитория которого на сегодня переваливает за два миллиона подписчиков, штукатур-маляр. Однако, как признался блогер, он знал, что никогда не будет работать по профессии, так как его всегда тянуло снимать. Первый опыт съемок пришел, когда появились телефоны с камерами.

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«Я всегда друзей исподтишка во дворе снимал и потом им показывал. Они там матерились жутко. Ну дети — во дворе сидели и ругались жутко. До сих пор у меня эти видео сохраненные есть, которым по 15-17 лет», — рассказал Вадим.

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После баловство переросло в серьезное увлечение. Блогер снимал ролики и публиковал их, даже несмотря на то, что у него вообще не было подписчиков.

«Поначалу я снимал просто кривляния: нужно было держать камеру и что-то пальцами делать под музыку. Выглядело это смешно. Потом я перешел на юмор, я понял, что могу снимать какие-то жизненные видео, семейные отношения. Это мама, папа, дедушка, бабушка, девушка с парнем — и вот это пошло хорошо. Это дало мне большой сильный толчок», — делится Спириденков.

Первые его образы восприняли плохо, и тогда в ход пошли парики. Спириденков сам играл маму, девушку и прочих персонажей, пока не понял, что людям это нравится.

«Это было стремно поначалу. Но когда я понял, что это приносит хорошие просмотры, я понял что людям это нравится, они это комментируют, лайкают. Я понял что плевать на всех, я буду делать это до тех пока, пока это нравится зрителям», — заключил блогер.