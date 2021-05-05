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    05 мая 2021, 19:10

    Матери Бузовой оборвали телефон на фоне слухов о госпитализации

    Александр Блинов

    Матери певицы Ольги Бузовой ничего не известно об экстренной госпитализации дочери. Об этом Ирина Бузова сообщила Пятому каналу.

    Матери Бузовой оборвали телефон на фоне слухов о госпитализации

    «Понятия не имею, все уже звонят мне», — сказала мать Бузовой.

    После этого женщина извинилась и положила трубку.

    О том, что Бузову срочно доставили в больницу, где ей сделали операцию под общим наркозом, ранее сообщили в СМИ. По данным издания StarHit, певицу перевели в реанимацию. Сейчас Бузова находится под пристальным вниманием врачей и приходит в себя после хирургической операции.

    На фоне слухов о госпитализации аккаунт Бузовой в Instagram стал закрытым. Певица не обновляла свою страницу уже сутки, что насторожило ее поклонников, которые привыкли каждый день видеть в своей ленте новые посты знаменитости.

    О состоянии певицы на текущий момент не известно, как и о причинах госпитализации.

    В начале года Бузова уже жаловалась на проблемы со здоровьем. Тогда певица проходила обследование в подмосковной клинике. Она рассказала, что у нее недостаток веса, нет аппетита, и что она плохо спит.