Матери Бузовой оборвали телефон на фоне слухов о госпитализации

Матери певицы Ольги Бузовой ничего не известно об экстренной госпитализации дочери. Об этом Ирина Бузова сообщила Пятому каналу.

«Понятия не имею, все уже звонят мне», — сказала мать Бузовой.

После этого женщина извинилась и положила трубку.

О том, что Бузову срочно доставили в больницу, где ей сделали операцию под общим наркозом, ранее сообщили в СМИ. По данным издания StarHit, певицу перевели в реанимацию. Сейчас Бузова находится под пристальным вниманием врачей и приходит в себя после хирургической операции.

На фоне слухов о госпитализации аккаунт Бузовой в Instagram стал закрытым. Певица не обновляла свою страницу уже сутки, что насторожило ее поклонников, которые привыкли каждый день видеть в своей ленте новые посты знаменитости.

О состоянии певицы на текущий момент не известно, как и о причинах госпитализации.

В начале года Бузова уже жаловалась на проблемы со здоровьем. Тогда певица проходила обследование в подмосковной клинике. Она рассказала, что у нее недостаток веса, нет аппетита, и что она плохо спит.