Мать Жанны Фриске отказалась делать музей из ее квартиры

Поклонников приятно удивило появление в соцсети сестры Жанны Фриске своего рода «экскурсии» по квартире певицы.

Мать артистки заверила, что музея в квартире не появится. Квартира находится в жилом доме, и пускать туда посторонних родственники не планируют.

«Туда мы точно никого не будем пускать и что-то отдельное устраивать. Она живет в этой квартире и пусть она там остается», — поделилась женщина.