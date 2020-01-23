23 января 2020, 17:39
Мать Жанны Фриске отказалась делать музей из ее квартиры
Сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья показала в соцсети квартиру артистки. В комнатах все осталось так же, как при живой хозяйке. Мать Жанны и Натальи Ольга заверила, что квартиру не превратят в музей, сообщило ИА Nation News.
Поклонников приятно удивило появление в соцсети сестры Жанны Фриске своего рода «экскурсии» по квартире певицы.
Мать артистки заверила, что музея в квартире не появится. Квартира находится в жилом доме, и пускать туда посторонних родственники не планируют.
«Туда мы точно никого не будем пускать и что-то отдельное устраивать. Она живет в этой квартире и пусть она там остается», — поделилась женщина.