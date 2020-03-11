Мать троих детей боксера Мэйуэзера нашли мертвой

Полиция американской Валенсии (Калифорния) сообщила, что в своей машине была найдена мертвой 40-летняя Джози Харрис. Она 15 лет была подругой боксера Флойда Мэйуэзера и родила ему троих детей.

Как сообщил портал TMZ, звонок от неизвестного поступил в экстренные службы около половины десятого вечера. Прибывшие полицейские обнаружили женщину в ее же машине. Пока о происшедшем мало что известно. Однако источники сообщили, что расследуются обстоятельства смерти, а не убийства.

Харрис и Мэйуэзер жили вместе в 1995–2010 годах. Осенью 2010 года боксер получил два месяца тюрьмы за избиение подруги на глазах детей. Женщина на суде сообщила о шести случаях насилия.

Спустя годы боксер публично заявил, что все осуждали его за рукоприкладство, но никто не был возмущен тем, что Харрис принимала наркотики. За это бывшая подруга подала на него в суд с требованием выплатить за клевету более 20 миллионов долларов. Процесс продолжается до сих пор.

Джози Харрис в свое время была актрисой, после чего написала книгу, чтобы помочь пережившим в семье насилие.

В 2017 году Флойд Мэйузер нокаутировал ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. В начале марта он заявил, что готов встретиться с Хабибом Нурмагомедовым.