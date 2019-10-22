  • Мать Тимати сделала тату в честь рождения внука

    22 октября 2019, 19:08

    Ольга Ситникова

    В Instagram 59-летняя мать рэпера Тимати опубликовала видеозапись, на которой ей наносят татуировку. Симона Юнусова запечатлела на руке дату рождения внука Ратмира, сообщает сайт «Дни.ру».

    «Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) ⁃ Мам, а для моих детей место останется?! Конечно, мой родной, я же не твой старший брат! 🙌❤️😉», — подписала публикацию мать Тимати.

    Это не первая татуировка на теле Симоны. Женщина делала подобную надпись с датой в честь рождения пятилетней внучки Алисы, дочери Тимати о бывшей жены, модели Алены Шишковой. В основном развитием и воспитанием Алисы занимается бабушка. Однако рэпер Black Star и его экс-супруга часто проводят время вместе с ребенком, стараясь сохранить семейные узы. Алена Шишкова даже поздравила Тимати и его жену Анастасию Решетову с рождением первенца.

    «Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах) всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей🎉», — написала бывшая Тимати в своем Instagram.

    Симона также опубликовала видео, в котором Алиса знакомится со своим братом Ратмиром. В ролике девочка улыбается и гладит младенца.

    Напомним, что Анастасия Решетова родила сына 16 октября. Его назвали Ратмиром в честь погибшего 12 лет назад друга Тимати. Мать рэпера призналась, что рождение внука стало для нее волнительным событием.

    На днях молодую маму и сына выписали из роддома. Их встретили отец и сестра Решетовой, Тимур и его семья: мама, дочь Алиса, брат Артем.

    Жена Тимати опубликовала видео с маленьким Ратмиром и отметила, что первая ночь дома прошла хорошо, но без сна. Тем не менее, Анастасия съездила в детский магазин и салон красоты. По ее словам, сейчас она носит специальный корсет, чтобы быстрее восстановить фигуру после родов.