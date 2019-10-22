Мать Тимати сделала тату в честь рождения внука

«Меня рассмешила реакция Артема (младший сын, для тех, кто не знает) ⁃ Мам, а для моих детей место останется?! Конечно, мой родной, я же не твой старший брат! 🙌❤️😉», — подписала публикацию мать Тимати.

Это не первая татуировка на теле Симоны. Женщина делала подобную надпись с датой в честь рождения пятилетней внучки Алисы, дочери Тимати о бывшей жены, модели Алены Шишковой. В основном развитием и воспитанием Алисы занимается бабушка. Однако рэпер Black Star и его экс-супруга часто проводят время вместе с ребенком, стараясь сохранить семейные узы. Алена Шишкова даже поздравила Тимати и его жену Анастасию Решетову с рождением первенца.

«Алиса с радостью и гордостью мне сообщила, что Настя родила ей братика. Много вопросов ко мне в комментах) всем интересно, что я думаю по этому поводу. Я искренне рада, что у Алисы появился маленький брат Ратмир! И поздравляю молодых родителей🎉», — написала бывшая Тимати в своем Instagram.

Симона также опубликовала видео, в котором Алиса знакомится со своим братом Ратмиром. В ролике девочка улыбается и гладит младенца.

Напомним, что Анастасия Решетова родила сына 16 октября. Его назвали Ратмиром в честь погибшего 12 лет назад друга Тимати. Мать рэпера призналась, что рождение внука стало для нее волнительным событием.

На днях молодую маму и сына выписали из роддома. Их встретили отец и сестра Решетовой, Тимур и его семья: мама, дочь Алиса, брат Артем.

Жена Тимати опубликовала видео с маленьким Ратмиром и отметила, что первая ночь дома прошла хорошо, но без сна. Тем не менее, Анастасия съездила в детский магазин и салон красоты. По ее словам, сейчас она носит специальный корсет, чтобы быстрее восстановить фигуру после родов.