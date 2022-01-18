Мать Тимати рассказала о своих отношениях с внуками

Мать популярного рэпера Тимати Симона Юнусова рассказала о своих отношениях с внуками. По словам женщины, с Ратмиром, которого родила модель и блогер Анастасия Решетова, она находится не в таких близких отношениях, как с внучкой Алисой от модели Алены Шишковой, написало издание «Стархит».

Симона отметила, что принимает не такое активное участие в жизни Ратмира, как в жизни Алисы.

«Я бы вела с себя с Ратмиром по-другому, но остальные моменты я буду обсуждать с его родителями и больше ни с кем», — поделилась Юнусова.

При этом мать рэпера призналась, что привязана к Алисе больше, поскольку растит ее с первых дней жизни. Ратмира же она просто любит, сообщили «Дни.ру».

Фанаты, следящие за четой Юнусовых, отмечают, что дело не во внуках, а в отношении Симоны к экс-возлюбленной ее сына Анастасии Решетовой. Поклонники уверены, что мать рэпера недолюбливает модель из-за того, что она увела Тимати в тот момент, когда его другая бывшая избранница Алена Шишкова только родила дочь.