Мать рассказала о пристрастии Владимира Преснякова к выпивке после разрыва с Орбакайте

Певица Елена Преснякова рассказала о сложном периоде жизни ее сына Владимира. Она отметила, что музыкант пристрастился к выпивке после своего развода с Кристиной Орбакайте. Об этом она сообщила в интервью StarHit по случаю своего 75-летнего юбилея.

Преснякова отметила, что ее сын очень тяжело пережил развод с Кристиной Орбакайте. В первое время после их расставания, он начал пить.

«После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период, столько писанины пошло — все на Лену (вторая жена Преснякова Елена Ленская — прим. ред.) легло, она его тащила. Недавно, кстати, у нее на юбилее гуляли, работали там. Общаемся тепло до сих пор, переписываемся», — пояснила она.

Преснякова подчеркнула, что никогда не лезла в жизнь сына, не отговаривала его от каких-либо решений и поступков. Она отметила, что всегда хорошо относилась к его избранницам, была их подругой.

Браки с Орбакайте и Ланской были его выбором, он прошел через них, прежде чем нашел Наталью Подольскую. Собеседница издания отметила, что Подольская — уникальный человек, который любит мужа и детей.