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    21 августа 2020, 10:04

    Мать Питта увидела внуков спустя 4 года

    Алена Макаренко

    Мать американского актера Брэда Питта Джейн встретилась с внуками впервые за четыре года. Об этом сообщил сайт eg.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Джейн Питт вместе с мужем Уильямом живет в штате Миссури. Именно туда актер часто привозил детей погостить к бабушке и дедушке. Однако его бывшая жена, актриса Анджелина Джоли не смогла сдружиться со свекровью за время отношений с Питтом. После расставания с актером она была якобы против встреч своих детей с бабушкой, писала иностранная пресса.

    Теперь же СМИ заявляют, что Джейн Питт все же решила сделать шаг к примирению и наладить отношения с Джоли ради внуков. Недавно она вместе с племянницей актера Сидни Питт навестила Джоли в Лос-Анджелесе, где впервые за четыре года пообщалась с внуками.

    Джоли и Питт вместе воспитывали шестерых детей. Пара рассталась в 2016 году. Всю вину за распад семьи Джейн Питт возложила на актрису.

    Ранее появилась информация, что Джоли может переехать со своими детьми из США в Лондон. Она и некоторые из ее детей будут жить в Великобритании, пока другие будут проводить время в Лос-Анджелесе с Питтом. Потом они поменяются местами.

    Новости SMI.FM