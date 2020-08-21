Мать Питта увидела внуков спустя 4 года

Джейн Питт вместе с мужем Уильямом живет в штате Миссури. Именно туда актер часто привозил детей погостить к бабушке и дедушке. Однако его бывшая жена, актриса Анджелина Джоли не смогла сдружиться со свекровью за время отношений с Питтом. После расставания с актером она была якобы против встреч своих детей с бабушкой, писала иностранная пресса.

Теперь же СМИ заявляют, что Джейн Питт все же решила сделать шаг к примирению и наладить отношения с Джоли ради внуков. Недавно она вместе с племянницей актера Сидни Питт навестила Джоли в Лос-Анджелесе, где впервые за четыре года пообщалась с внуками.

Джоли и Питт вместе воспитывали шестерых детей. Пара рассталась в 2016 году. Всю вину за распад семьи Джейн Питт возложила на актрису.

Ранее появилась информация, что Джоли может переехать со своими детьми из США в Лондон. Она и некоторые из ее детей будут жить в Великобритании, пока другие будут проводить время в Лос-Анджелесе с Питтом. Потом они поменяются местами.