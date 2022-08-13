Мать певицы Риты Дакоты задержали в Белоруссии

Мать Маргариты Герасимович, более известной под псевдонимом Рита Дакота, задержали в Белоруссии. Представитель артистки заявил, что она не собирается комментировать эту информацию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Правозащитный центр «Весна» (материалы Тelegram-канала центра признаны в Белоруссии экстремистскими) написал, что мать Дакоты Светлану Герасимович задержали из-за кибербуллинга и участия в массовых беспорядках.

«Мы не даем никаких комментариев», — ответил представитель исполнительницы на просьбу высказаться о ситуации с родственницей звезды.

Дакота прославилась в 2007 году благодаря участию в музыкальном проекте «Фабрика звезд». После него она начала строить карьеру в России.

В 2020 году она поддержала протесты против результатов выборов в Белоруссии. Артистка вместе с бойфрендом Федором Белогаем воспитывает дочь Мию от своего коллеги, певца Влада Соколовского. После расставания с Дакотой Соколовский вновь стал отцом, модель Ангелина Суркова родила ему сына, которого назвали Дэвидом.