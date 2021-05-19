Мать Пелагеи назвала новую семью Ивана Телегина «токсичной средой»

Мать певицы Пелагеи, Светлана Хановая, прокомментировала информацию о том, что бывший супруг ее дочери, хоккеист Иван Телегин, сделал предложение Марии Гончар, написал сайт kp.ru.

Женщина заметила, что Мария в жизни Ивана появилась летом 2019 года, сразу после их ссоры с Пелагеей. Пара вместе почти два года. По словам матери артистки, Гончар начала встречаться с Телегиным в самый кризисный момент и вместе со своими родственниками сделала все, чтобы семья Пелагеи распалась окончательно.

«Среда, в которую он сейчас попал, очень токсичная, если не сказать — опасная. Однако, это его дело, его жизнь, надеюсь справится. Если что-то произойдет нехорошее, мы с Полей обязательно поддержим Ивана и поможем», — подчеркнула Хановая.

Она отметила, что находится в хороших отношениях с хоккеистом. Он навсегда останется для нее близким человеком, отцом внучки Таи. Светлана пожелала счастья новой семье Ивана.

Телегин сделал предложение своей возлюбленной на ее родине, в Нижневартовске. Мероприятие прошло в кругу близких, хоккеист попросил руки и сердца Марии при свечах, подарил ей кольцо и букет роз. Новая избранница спортсмена ответила ему «да».