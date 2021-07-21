Мать Пьехи прокомментировала избиение внука

Российская эстрадная певица и ведущая Илона Броневицкая, которая является матерью Стаса Пьехи, высказалась по поводу избиения своего внука. Об этом рассказал сайт News.ru.

«Сын Пьехи — это к Пьехе. Он знает что-то, он и скажет. Я не свидетель. Сейчас вот только еду. Я просто была в отъезде, сейчас еду в Москву. Не могу ничего сказать, меня застала эта история не дома. Приеду, поговорю со Стасиком», — заявила Броневицкая.

По версии семьи Пьехи, женщина по имени Ирина схватила их сына за руку и «со всей силы швырнула на землю ребенка так, что тот отлетел на два метра». На защиту мальчика пришла его бабушка, однако женщина ударила и ее. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в Instagram видео с высказываниями нападавшей.