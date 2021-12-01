Мать Ольги Бузовой рассказала о лечении дочери после перелома

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина рассказала о ее состоянии после перелома руки. Артистка сломала руку на телешоу, а после оказалась в больнице с защемлением нерва. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам Ирины Бузовой, Ольга сейчас проходит реабилитационные процедуры, находясь под присмотром опытных врачей.

«Там процедуры с утра до вечера. Она так устает, что вся мокрая от усилий становится, когда пытается просто поднять кисть. Надо делать перерывы. Потом массажи, она выматывается настолько, что у нее сил не остается. Она правой рукой ничего не может делать», — сообщила она.

Ирина отметила, что ее старшая дочь даже в больнице пытается работать. Она желает сократить процесс лечения, чтобы побыстрее окунуться в свою привычную жизнь.

«Сказали месяца два уйдет на восстановление, но она упорно пытается этот процесс ускорить. Ударно делает все процедуры, все что надо», — заключила Бузова-старшая.