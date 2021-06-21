Мать Наташи Королевой назвала размер своей американской пенсии

Живущая в США мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай получает каждый месяц 600 долларов (более 43 тысяч рублей). Она никогда не работала на территории Соединенных Штатов, однако государство все равно выплачивает ей пенсию по старости.

«В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов по старости», — рассказала Порывай в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Сейчас 75-летняя женщина живет в Майами.

В конце мая размер своей пенсии озвучила певица Лолита Милявская. По ее словам, она получает ежемесячно более 23 тысяч рублей. Милявская пожаловалась на рост стоимости коммуналки и капитального ремонта и отметила, что у нее нет никаких званий и наград, из-за которых государство накидывает к пенсии.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство труда России разработало законопроект об автоматическом назначении пенсии при подаче заявления через «Госуслуги». Воспользоваться этим могут россияне, которые никогда не работали за границей.