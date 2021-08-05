Мать Голубкиной опровергла слухи об отцовстве Баталова

Мать актрисы Марии Голубкиной, Лариса Голубкина, прокомментировала слухи о том, что отцом ее дочери якобы является Алексей Баталов. Об этом сообщил NEWS.ru.

Голубкина-старшая была возмущена подобными слухами и довольно резко отреагировала на интерес СМИ к этой теме.

«Маше скоро уже 50 лет будет, что вы все роетесь где-то. Чем вы занимаетесь? Что это такое? Бредятина какая-то», — сказала Голубкина . Ее процитировал сайт «Утро.ру».

Также она спросила у журналистов, получают ли они деньги за подобные «героические выводы». Отвечать на вопрос о том, кто отец ее дочери, женщина отказалась и отметила, что к ней все эти слухи отношения не имеют.

Ранее администратор «Москонцерта» Нина Федорова рассказала о том, что Голубкина-старшая состояла в отношениях с Баталовым в молодости. Она уверена, что именно он отец Марии.

Сама Мария Голубкина считает своим отцом Андрея Миронова. Ее мать вышла за него замуж, когда Марии было уже четыре года. До свадьбы Лариса Голубкина жила со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым.