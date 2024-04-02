02 апреля 2024, 13:29
«Мать Дракона». Звезда Comedy Club Марина Кравец раскрыла имя новорожденного ребенка
Звезда Comedy Club Кравец сообщила, что новорожденную дочь назвали Валерией
Звезда Comedy Club Марина Кравец рассказала, как назвала вторую дочь, которая появилась на свет 13 марта. Она поделилась новостями в одном из последних эпизодов шоу «Утро. ТНТ».
«Мы назвали ее Валерия. Учитывая, что сейчас идет год Дракона, то у нас Лера, в роддоме рожденная, а я мать Дракона, автоматически», — пошутила ведущая.
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Она рассказала о том, как старшая дочь Вероника заботливо спела колыбельную для своей новорожденной сестры.
«Это был какой-то магический момент. Лера заплакала, а Никуся подошла, стала гладить ее по голове и петь песенку из мультфильма „Холодное сердце“», — рассказала Кравец.
По словам ведущей, они с мужем старались подготовить дочку к появлению нового члена семьи. Ей объясняли, что нужно будет вести себя тихо с рождением малыша.
Ранее певица Кети Топурия подтвердила информацию о своей третьей беременности. Она разместила в соцсетях снимок с округлившимся животом.
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