Знаменитости 02 апреля 2024, 13:29 «Мать Дракона». Звезда Comedy Club Марина Кравец раскрыла имя новорожденного ребенка Звезда Comedy Club Кравец сообщила, что новорожденную дочь назвали Валерией РИА «Новости»

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Звезда Comedy Club Марина Кравец рассказала, как назвала вторую дочь, которая появилась на свет 13 марта. Она поделилась новостями в одном из последних эпизодов шоу «Утро. ТНТ».

«Мы назвали ее Валерия. Учитывая, что сейчас идет год Дракона, то у нас Лера, в роддоме рожденная, а я мать Дракона, автоматически», — пошутила ведущая.

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Она рассказала о том, как старшая дочь Вероника заботливо спела колыбельную для своей новорожденной сестры.

«Это был какой-то магический момент. Лера заплакала, а Никуся подошла, стала гладить ее по голове и петь песенку из мультфильма „Холодное сердце“», — рассказала Кравец.

По словам ведущей, они с мужем старались подготовить дочку к появлению нового члена семьи. Ей объясняли, что нужно будет вести себя тихо с рождением малыша.

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