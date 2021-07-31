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    31 июля 2021, 16:35

    Мать Децла обвинила внука во лжи

    Дарья Морозова

    Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала интервью единственного сына исполнителя Антония. Во время прямого эфира в Instаgrаm она обвинила его во вранье и сказала, что не хочет с ним общаться.

    Мать Децла обвинила внука во лжи

    Толмацкая заявила, что его откровения про семью во многом не правдивы. Также она осудила молодого человека за то, что она начинает музыкальную карьеру с вранья.

    «Я ни от кого ничего не требую. У меня очень много претензий. Если я молчу, это не значит, что все хорошо», — сказала Толмацкая.

    Она добавила, что и до этого общалась с Антонием только тогда, когда ему нужна была финансовая поддержка.

    Также Ирина прокомментировала слова парня о том, что его дедушка, отец Децла, с ним судится. По ее словам, был сделан тест ДНК для оформления наследства.

    «Оно было разделено на три части, а Александр Яковлевич выдаст свою часть Тони, когда ему будет 18 лет. Тони сказал, что это все его деньги, что мы не имеем права на эти деньги», — рассказала женщина.

    Также Толмацкая добавила, что Антоний соврал о том, что ходил с ней на могилу к своему отцу.

    «Дорогой мой внук, мне очень неприятно это говорить, но мне не хочется с тобой общаться», — заключила она.