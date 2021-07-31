Мать Децла обвинила внука во лжи

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала интервью единственного сына исполнителя Антония. Во время прямого эфира в Instаgrаm она обвинила его во вранье и сказала, что не хочет с ним общаться.

Толмацкая заявила, что его откровения про семью во многом не правдивы. Также она осудила молодого человека за то, что она начинает музыкальную карьеру с вранья.

«Я ни от кого ничего не требую. У меня очень много претензий. Если я молчу, это не значит, что все хорошо», — сказала Толмацкая.

Она добавила, что и до этого общалась с Антонием только тогда, когда ему нужна была финансовая поддержка.

Также Ирина прокомментировала слова парня о том, что его дедушка, отец Децла, с ним судится. По ее словам, был сделан тест ДНК для оформления наследства.

«Оно было разделено на три части, а Александр Яковлевич выдаст свою часть Тони, когда ему будет 18 лет. Тони сказал, что это все его деньги, что мы не имеем права на эти деньги», — рассказала женщина.

Также Толмацкая добавила, что Антоний соврал о том, что ходил с ней на могилу к своему отцу.

«Дорогой мой внук, мне очень неприятно это говорить, но мне не хочется с тобой общаться», — заключила она.