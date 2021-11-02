Мать Бузовой высказалась об отмене спектакля с участием ее дочери в МХАТе

Мать знаменитой телеведущей Ольги Бузовой Ирина Александровна прокомментировала отмену спектакля «Чудесный грузин» с участием ее дочери в МХАТе имени Горького. По словам женщины, она лично присутствовала на постановке и не понимает, почему такую «масштабную работу» решили снять с показа. Об этом написал сайт kp.ru.

«Естественно, я видела постановку. Не в моих правилах обсуждать то, что сама не читала или не видела. Очень масштабная работа всего коллектива, необыкновенные декорации, великолепная игра всех артистов, отличные танцы и песни, передающие грузинский характер. Оля идеально подходила на роль «певички Шанталь». Возможно, не все получилось, но я восхищена ее работой», — Ирина Бузова.

Она посочувствовала всем участника постановки, которые, на ее взгляд, оказались заложниками интриг. При этом Бузова старшая не знает точных причин, которые «позволили театру нарушить договорные обязательства».

«А что, в театрах можно нарушать договорные обязательства? Они работают не в правовом поле „Трудового кодекса“? Сочувствую всем участникам постановки, которые оказались невольными заложниками подковерных интриг. Спасибо Эдуарду Боякову и за „Лес“, и за „Веселого грузина“», — заключила мать Бузовой.