Мать Бузовой рассказала, как популярность повлияла на ее дочь

Мать популярной певицы, блогера и телеведущей Ольги Бузовой Ирина призналась, что ее дочь сильно переживает из-за множества проектов, что даже сказывается на здоровье звезды. В интервью Kp.ru она рассказала, как на самом деле проходит жизнь популярной девушки.

«То рука заболела, то еще что-нибудь. Вот недавно у нее было защемление нерва. Психосоматику никто не отменял. Переживания, куча проектов — и организм просто сдает», — описала трудности Бузовой ее мать.

Она отметила, что для поклонников в своем Instargam Ольга всегда свежа, в том числе благодаря фильтрам с косметическим эффектом. В реальности же Ольга сильно переживает за свое лицо, и из-за постоянной работы и макияжа ей приходится посещать косметолога, но пластических операций у нее не было. По словам Ирины, Бузова критически относится к себе и часто говорит о себе с самоиронией.

Ирина отметила, что главное желание ее звездной дочери — это никогда не останавливаться, и предположила, что Ольге даже становится скучно, когда в ее жизни все идет просто.