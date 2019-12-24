24 декабря 2019, 12:55
Мать Бузовой опровергла слухи о долгах дочери за ЖКХ
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина опровергла сообщение о долгах дочери за коммуналку. Ее процитировало ИА Nation News.
Ранее telegram-канал Mash рассказал, что у Бузовой набежало долгов по ЖКХ за петербургскую квартиру на 10 тысяч рублей. Управляющая компания обратилась в суд, поскольку артистка игнорировала обращения коммунальщиков. Им удалось выиграть дело, и теперь судебные приставы ищут Бузову.
«Никаких долгов мы не держим. Если бы были долги — мне бы позвонили лично», — заверила мать поп-дивы.