Мать Бузовой опровергла слухи о долгах дочери за ЖКХ

Ранее telegram-канал Mash рассказал, что у Бузовой набежало долгов по ЖКХ за петербургскую квартиру на 10 тысяч рублей. Управляющая компания обратилась в суд, поскольку артистка игнорировала обращения коммунальщиков. Им удалось выиграть дело, и теперь судебные приставы ищут Бузову.

«Никаких долгов мы не держим. Если бы были долги — мне бы позвонили лично», — заверила мать поп-дивы.