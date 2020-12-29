29 декабря 2020, 17:36
Мать Бузовой объяснила, почему ее дочь кажется глупой
Мать Ольги Бузовой Ирина рассказала, что ее дочь некоторые считают глупой, потому что она не стесняется говорить, когда чего-то не знает или не понимает. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Женщина уточнила, что ее дочери не стыдно сказать прямо о незнании чего-либо. Кроме того, в стрессовой ситуации Бузова может растеряться и сказать какую-нибудь глупость. При этом в обычной ситуации у нее довольно широкий кругозор.
«А если устроить против нее провокацию, попытаться подловить, у нее сразу же „ежики“, в таком состоянии она может совершить что-то абсурдное», — рассказала Ирина.