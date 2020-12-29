Мать Бузовой объяснила, почему ее дочь кажется глупой

Женщина уточнила, что ее дочери не стыдно сказать прямо о незнании чего-либо. Кроме того, в стрессовой ситуации Бузова может растеряться и сказать какую-нибудь глупость. При этом в обычной ситуации у нее довольно широкий кругозор.

«А если устроить против нее провокацию, попытаться подловить, у нее сразу же „ежики“, в таком состоянии она может совершить что-то абсурдное», — рассказала Ирина.