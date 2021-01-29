Мать Александра Шаляпина рассказала о последнем разговоре с сыном

Мать покончившего с собой стендап-комика Александра Шаляпина рассказала, что ее сын всегда называл себя счастливым человеком. То же самое он ей сказал во время последнего телефонного разговора. Шаляпин очень ценил своих коллег по цеху и считал, что они всегда будут востребованы.

По данным «Пятого канала», об этом женщина рассказал во время прощания со стендап-комиком в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

«Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: „Мама, я счастливый человек“. Друзей своих любил. Когда у них не было концертов, говорил: „Мама, стендап всегда будет, они (коллеги. — прим. ред.) всегда будут любимыми“», — рассказала мать комика.

Она считает, что ее сын прожил счастливую жизнь — объездил весь мир и разные города России.

Шаляпина нашли у него дома мертвым 25 января. Обнаружила его супруга. Около 20 лет он страдал от алкоголизма и неоднократно пытался лечиться. Последнее время, по словам близких 41-летний комик находился в депрессии.