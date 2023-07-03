Знаменитости 03 июля 2023, 21:22 Маск возглавил рейтинг богачей, больше всего заработавших денег за полгода Bloomberg: Маск занял первое место в рейтинге заработавших больше всего денег за полгода flickr

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Илон Маск возглавил рейтинг бизнесменов, заработавших больше всего денег за полгода. Учредитель компаний Tesla и SpaceX, владелец Twitter за последние шесть месяцев заработал 96,6 миллиарда долларов. Об этом написало агентство Bloomberg.

Второе место в рейтинге занял владелец компании Meta* Марк Цукерберг, его доход составил 58,9 миллиарда долларов. За ним следуют Джефф Безос с Amazon, один из основателей Oracle американец Ларри Эллисон, президент LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.

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Издание подсчитало, что в общей сложности 500 богатейших людей мира смогли заработать за первую половину 2023 года 852 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры за первые пять месяцев 2023 года разбогатели на 16,5 миллиарда долларов. Так, доходы основателя «Лукойла» Вагита Алекперова составили 4,8 миллиарда долларов, его состояние достигло 20,2 миллиарда долларов.

* — признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена