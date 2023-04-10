Знаменитости 10 апреля 2023, 21:19 Маск стал в Twitter Гарри Больцем Владелец Twitter Илон Маск поменял свое имя на ник «Гарри Больц» РИА «Новости»

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Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск поменял свое имя в соцсети на ник «Гарри Больц» (Harry Bolz). Он никак не объяснил свое решение, хотя до этого писал, что выдавать себя за другого человека плохо, отметил ТАСС.

Миллиардер уже предпринял ряд мер, чтобы не дать пользователям выдавать себя за других людей в Twitter с тех пор, как стал владельцем соцсети. Маск ввел новую систему верификации и дал указание блокировать аккаунты за попытку подменить личность.

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Поводом для ужесточения мер со стороны бизнесмена стало то, что владельцы ряда аккаунтов стали выдавать себя за знаменитостей, которые якобы вернулись в Twitter после разблокировки и смены собственника компании.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин предложил использовать Twitter для разъяснения западным пользователям позиции российских властей. Он напомнил, что Илон Маск вернул доступ к профилям российских ведомств. Однако многие из них пока не собираются вновь вести свои страницы, ведь платформа все еще заблокирована в России.