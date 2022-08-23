Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратился к суду с просьбой отклонить поданный против него иск Twitter. Миллиардер заявил, что у компании нет доказательств понесенного урона из-за несостоявшейся сделки.

Адвокаты Маска сочли, что обвинение соцсети основано на «полном отсутствии каких-либо доказательств». Об этом сообщило агентство Bloomberg. Убытки из-за отказа предпринимателя покупать компанию они назвали «чисто гипотетическими».

«Маск владеет менее чем 10% Twitter без представительства или влияния в совете директоров, что вряд ли указывает на контроль над руководством Twitter», — отметили юристы в обращении к судье в штате Делавэр Кэтлин Маккормик.

Представители Маска ходатайствовали о прекращении дела.

Основатель Tesla и SpaceX заявил о желании приобрести Twitter в апреле. Сделку он оценил в 44 миллиарда долларов. Позже Маск потребовал проверить данные компании о числе поддельных аккаунтов и в итоге отказался покупать соцсеть, сославшись на право расторгнуть соглашение.