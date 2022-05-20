Маск попал в скандал из-за обвинений стюардессы в домогательствах

Стюардесса корпоративного авиапарка SрасеХ обвинила основателя компании Илона Маска в сексуальных домогательствах. Корпорация уже выплатила ей 250 тысяч долларов. Об этом сообщило американское издание Insidеr со ссылкой на заявлении подруги женщины и ряд документов.

Известно, что девушка была бортпроводницей в парке корпоративных реактивных самолетов SpaceX. По словам ее приятельницы, Маск просил стюардессу сделать ему эротический массаж, в обмен на это обещал купить ей лошадь.

Случай произошел еще в 2016 году. Женщина рассказала подруге, что после начала работы в компании ей предложили получить лицензию массажиста, а потом делать основателю SpaceX массаж. Сам разговор якобы имел место на частном самолете Gulfstream G650ER, когда бизнесмен летел в Лондон.

По рассказам бортпроводницы, Маск попросил прийти ее к нему в каюту «для полного массажа тела». Когда она вошла, миллиардер якобы был только в простыне. В заявлении сказано, что предприниматель во время массажа «обнажил свои гениталии», а потом коснулся девушки и предложил купить ей лошадь, если она будет «делать больше», имея в виду совершение половых актов. Однако стюардесса отказалась, она продолжила массаж, но сексуальных отношений между ней и Маском, по данным издания, не было.

Спустя два года, когда количество ее рабочих часов сократилось, она наняла адвоката по трудовым вопросам и направила жалобу в отдел кадров компании с подробным описанием этой истории. В итоге до суда дело не дошло, в том же году бортпроводница получила компенсацию в размере 250 тысяч долларов.