25 июля 2022, 23:53
Маск показал фото с Брином после слухов о романе с его женой
Маск заявил о дружбе с сооснователем Google Брином после слухов о романе с его женой
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как отдыхает с сооснователем Google Сергеем Брином. Ранее СМИ уверяли, что он развелся со своей женой из-за ее романа с Маском.
Маск передал газете The New York Post снимок с вечеринки, на которой был Брин. Фото разместил в Twitter один из пользователей. На нем американский миллиардер стоит рядом с сооснователем Google.
Источник фото: Twitter
Публикации о романтической связи с Николь Шэнахан, супругой Брина, Маск неоднократно опровергал и заявил о дружбе с ее мужем.
«Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов», — ответил основатель Tesla на размещенную в Twitter фотографию.