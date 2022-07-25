Маск показал фото с Брином после слухов о романе с его женой

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал, как отдыхает с сооснователем Google Сергеем Брином. Ранее СМИ уверяли, что он развелся со своей женой из-за ее романа с Маском.

Маск передал газете The New York Post снимок с вечеринки, на которой был Брин. Фото разместил в Twitter один из пользователей. На нем американский миллиардер стоит рядом с сооснователем Google.

Источник фото: Twitter

Публикации о романтической связи с Николь Шэнахан, супругой Брина, Маск неоднократно опровергал и заявил о дружбе с ее мужем.

«Да, это были мы с Сергеем вчера вечером. Фотография стоит 1000 твитов», — ответил основатель Tesla на размещенную в Twitter фотографию.