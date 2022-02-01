Маск отправил в бан попросившего у денег фаната Tesla

Американский студент устроил слежку за основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. На просьбу миллиардера прекратить молодой человек потребовал 50 тысяч долларов и отправился в бан.

Джек Суини из Флориды создал в Twitter аккаунт и следил за перемещениями личного самолета Маска при помощи бота, сообщило агентство Bloomberg.

«Я фанат SpaceX и Tesla. Знал, что у него есть самолет. Мне показалось, бот поможет понять, куда летает Маск и чем занимается», — пояснил 19-летний студент.

Глава Tesla, по его словам, лично обратился к Суини с просьбой отключить аккаунт и пообещал за это пять тысяч долларов. Студент в ответ попросил у миллиардера 50 тысяч долларов. Тратить деньги он собирался на благие цели — образование в колледже и покупку Tesla Model 3.

В минувшее воскресенье Илон Маск заблокировал неуступчивого молодого человека во всех социальных сетях. Сам Джек заявил, что какие-то пять тысяч не заставят его бросить работу, которая потребовала множества времени и усилий.

Он предположил, что основатель Tesla злится, но не стал исключать возвращения Маска к переговорам.

Суини следит не только за Маском, но и за другими известными фигурами. В его поле зрения попали основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос. Студент заметил, что компании по отслеживанию полетов в год зарабатывают миллионы долларов.

«Я был бы рад получать хотя бы небольшую долю от того дохода, что есть у них», — сказал молодой американец.