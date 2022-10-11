Маск опроверг слухи о переговорах с Путиным об Украине | 360°

Знаменитости 11 октября 2022, 22:29 Поделиться Telegram

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Viber Маск опроверг слухи о переговорах с Путиным об Украине Глава Tesla Илон Маск заявил, что не говорил с Путиным о мирном плане по Украине Flickr

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Издание Vice сообщило, что между миллиардером Илоном Маском и президентом России Владимиром Путиным состоялся разговор, после которого владелец компаний Tesla и Space X предложил вариант урегулирования конфликта на Украине. Позже Маск опроверг эти слухи.

Илон Маск отметил, что последний раз разговаривал с Путиным о космосе полтора года назад.

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«Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным лишь раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой общения был космос», — отметил миллиардер в Twitter.

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Согласно информации издания Vice, Маск якобы сообщил генеральному директору консалтинговой компании Eurasia Group Яну Бреммеру о готовности Путина к мирным переговорам, если Украина признает воссоединение Крыма, Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР с Россией.

Также важным условием для мирных переговоров Бреммер назвал гарантии неприсоединения Украины к НАТО.

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что является «большим фанатом Украины», но при этом он против третьей мировой войны. Украинское издание Kyiv Post раскритиковало предложенный Маском план урегулирования конфликта.

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